David Lynch y el cine Cervantes

Sin noticias del cine Cervantes, el único que logró sobrevivir en Sevilla, cerrado desde la pandemia, pese a los esfuerzos de la plataforma ciudadana que intenta salvarlo. Consuela que una autoridad indiscutible diga lo que uno, modestamente, siente. Siendo tachado por ello de nostálgico y de vivir con la cabeza al revés, solo pudiendo mirar hacia atrás, como los falsos profetas y astrólogos del octavo círculo del infierno de Dante. Lo que supone para un aficionado la desaparición de las grandes salas de cine, sustituidas primero por multicines y después por multisalas de centros comerciales, solo lo puede comprender quien ha disfrutado de las calidades de imagen y sonido en la completa oscuridad de salas de espléndidas arquitecturas, cada una con su propia personalidad y su entorno urbano que ligaba la experiencia de la visión de la película a recorridos urbanos ritualizados y a la personalidad de cada cine. Solo allí la experiencia del cine adquiría toda su grandeza.

¿Una rareza de nostálgico incapaz de cerrar el duelo por las antiguas salas? Quizás. Pero leo una entrevista con David Lynch, que algo debe saber de cine, como si fuera el abrazo de un camarada:

"Creo que la experiencia más bonita que he tenido en un cine fue ver Corazón salvaje en la gran pantalla de Cannes. Thierry Fremaux [director del festival] me dijo que la pantalla era más grande en aquella época y que después la habían encogido. 'Thierry, ¿es una broma? ¿Una pantalla más pequeña? ¿En Cannes, el mayor festival del mundo?', exclamé. 'Sí -me contestó-, hay que hacerla desaparecer para las conferencias en el escenario'. '¿Vas a comprometer el cine para celebrar una conferencia? ¡Es horrible!', protesté. En resumen, en aquella época, la pantalla era gigante. El sonido era analógico y llenaba esa sala increíblemente. Era potente, no para aturdir, sino para llenarte, para hacerte sentirlo muy dentro. Esta increíble experiencia nunca volverá a repetirse. Antes, hacíamos un largometraje para una gran pantalla con perfecto sonido, como si fuera a exhibirse en un teatro. Podías sentarte y vivir la experiencia de entrar en un mundo completamente nuevo. Es angustioso. Muchas cosas se ven en los teléfonos. Siempre lo digo: la gente cree que ha visto una película, pero si la ha visto en un teléfono [u otros dispositivos], no ha visto nada. Es triste".

Gracias, señor Lynch. Se siente uno menos solo.