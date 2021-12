David o la alegría

Desear que llegue la calor para, durante dos meses, hacer la ruta de esa verdadera agua de mayo que son los caracoles, e ir probando desde Consolación hasta Remesal, pasando por el Coli y el chino John, no pocas veces andando al ritmo endiablado de sus piernas de ave zancuda. Y reírnos mientras le digo que levante el pie, que no tengo el tren inferior de Michael Johnson. Regalarle un libro propio, que sabes que no va a leer, como no leyó el segundo, parcialmente dedicado, porque ¿es un poco largo, no? (no llegaba a cien páginas), y reírte de su salida. Debatir toda una tarde, junto a otros amigos, después de que le diagnosticaran un cáncer genital tres días antes de su boda, si debía decírselo o no a su prometida. Pedir otra ronda. Y no contárselo hasta estar embarcados en el avión de vuelta del viaje de novios. Y saber que ha acertado. Montar una fiesta de "despedida del huevo", con dos cojones, y reír y bailar y beber hasta que el tumor pensara que no iba a poder con un tipo así. Y no pudo. No quejarse cuando, pese a la carrera con numerus clausus cursada, trabaja de maletero en un aeropuerto y aguanta al hijoputa del jefe y sus cambios de turno y humor. Tomarse a risa el castúo de algunos paisanos suyos extremeños mientras recita El embargo. Montar en una bici familiar del parque e ir dejando por el camino ovillos y niños. Y que esos niños, que, como los hijos de tantos amigos, lo tratan a él y a Mercedes como titos, no paren de reírse. Ir a Madrid a ver una final del Sevilla y estar como crío con zapatos nuevos, encantado por el regalo inesperado del hermano de su amigo. Ver mil partidos juntos y jugar a ser Juande, Emery, etc. Estar viendo un infumable e interminable derby mientras uno intuye que a tu madre le ha pasado algo y que tarde dos minutos en llegar al portal donde acabas de cerrarle los ojos. Y gastarte una broma y, aun en ese momento, hacerte reír. Ser el alma de cualquier fiesta en la añorada Facultad de la calle Gonzalo Bilbao, una de esas pocas personas capaces de congeniar con la que se cree Delibes y con quien sólo ve pelis de Godard y con el mero aspirante a redactor de un periódico de provincias.

No caben tantas vivencias en un artículo. Ni cabe escribir un obituario de alguien tan rondado por la muerte como incompatible con ella. Aunque la muy jodida haya decidido llevárselo con 51 años. David González López no es de esas personas que llenan páginas de periódicos ni minutos de tele, aunque sus compañeros de Canal Sur TV le hayan rendido un bonito homenaje público en la hora de su muerte. Es alguien que rio e hizo reír a mansalva. Que llevó alegría allá por donde pasó. Que no hizo daño a nadie, aun a costa de sí mismo a veces. Quizá porque lo contrario de la alegría no sea la tristeza sino dañar a los otros. Alguien que regaló tanta alegría merece, junto al brindis con una cerveza, lo que tanto y tan bien rimó con ella: una sonrisa.