No es el marrullero y mentiroso (Calviño) y ultraderechista (Bolaños) Feijóo quien lo ha dicho, sino Otegui, Junqueras y Rufián al presentar en Durango la candidatura única. “Quizá haya dos señores, Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, que se crean que la gobernabilidad, lo que vaya a pasar en el Estado español, se va a dirimir en un plató de Atresmedia… Pero es que quizá lo que vaya a pasar, lo que se vaya a dirimir, lo va a elegir Esquerra Republicana y Bildu” dijo Rufián. Quien también anunció que “ERC luchará contra el fascismo mediático, político, judicial y policial de ahora” (en sorprende alusión al presente –“ahora”– como a la llegada del PP y Vox a la Moncloa) y pidió “dar fuerza a ERC y Bildu para obligar al PSOE a pactar con lo que tiene a su izquierda”. Como por chulería no queda la cosa cuando se trata de Rufián, presumió de que estas son las formaciones con las que el PSOE se ha “visto obligado a negociar semana tras semana”, que son ellas las que “obligan” al partido de Pedro Sánchez “a hacer leyes que, sin las formaciones a su izquierda, no prosperarían”. Y aún fue más lejos al añadir que el PSOE no hace “motu proprio” políticas de izquierda, sino que “al PSOE se le obliga a hacer”. Por ello, concluyó, “la clave no es darle fuerza al PSOE para que, supuestamente, pueda parar a lo que tiene a su izquierda, sino, repitió, “para obligarle a pactar con lo que tiene a su izquierda”. Junqueras, por su parte, presumió de “sentar por primera vez a un gobierno español en una mesa que ha reconocido el conflicto político entre la sociedad catalana y el Estado”, reclamando el apoyo mutuo entre independentistas catalanes y vascos para declarar “simultáneamente” sendas “repúblicas independientes”.

Otegui tampoco se anduvo con medias palabras al afirmar que la izquierda abertzale entra en la política española porque “hay un bloque reaccionario, con un programa reaccionario, que presenta un candidato que se llama Feivox [se une a Feijóo y Vox como lo mismo] y los de Bildu “no seremos nunca equidistantes entre la extrema derecha y los bloques de progreso” (dando un zasca al PNV) porque “hay un voto a la izquierda del PSOE, es el que sirve para desalojar a las derechas, se llama EH Bildu”.

Está claro, dicen Rufián, Junqueras y Otegui, no yo, quiénes serán, junto a Sumar, los compañeros del PSOE si Sánchez logra formar un gobierno de retales.