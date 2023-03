Cabalga inexorable la vida hacia esa tierra prometida que es la conversión de Sevilla en una especie de Jerusalén cuando no dejan de aflorar pelillerías en torno a esa gran celebración. Aquello de Juan Ramón en su poema más corto y también más universal debería esgrimirse a fin de no toquetear más la Semana Santa. Aquel fantástico poemario titulado Piedra y cielo del nobel de Moguer abre con ese poema breve, conciso y hermoso que dice así: ¡No le toques ya más, que así es la rosa! Y dicho verso bien podría llevar el añadido de algún rotundo y sonoro epíteto para aplicárselo a los que manejan esa gran ópera urbana que es nuestra Semana Santa. No la toquéis más, que vais a dejarla de forma que no la va a conocer ni la madre que la parió. Y en esas mismas estamos cuando salen a la luz los daños colaterales que tanto manoseo le están produciendo.