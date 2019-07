Dense prisa que agosto ya está ahí

Tenía gracia, mucha gracia, aquello que se daba en cierto pasillo de comedia. El primogénito de la familia era flojo como él solo y harta la madre de la imposible tarea de despertarlo para que se levantara, ya a mediodía la pobre mujer le decía. "Anda, Pepito, levántate ya que se te va a hacer tarde para dormir la siesta". Y ni así conseguía la pobre madre que el zagalón perdiese la horizontalidad, que la siesta bien podía seguir esperando. Bueno, pues el mandarinato que salió de las urnas no parece haber tenido prisa para ponerse manos a la obra con la única excepción de esa inefable vicepresidenta que cada vez que habla sube el pan, debería dar con la tecla para que este país no camine sólo a base de decretos. Y si el flojo de Pepito no tenía prisa por llegar a tiempo a la siesta, nuestros políticos deberían apresurarse para llegar a tiempo a las vacaciones, que agosto ya está ahí.