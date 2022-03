Derbi al olvido y el Rayo entre ceja y ceja

Ni siquiera un derbi con su tremendo calado sentimental puede bajarle la caña a un Betis que se juega lo que se juega pasado mañana al final de la Palmera. La enorme decepción de ese primer tiempo en que fue expulsado del juego por un rival enardecido y con sangre en el ojo no debe tener consecuencias cuando este jueves se juega tantas cosas. Pero tampoco puede echar en saco roto la enseñanza de que para ganar hay que correr como el rival.

Me decía un aficionado que profesa la fe verdiblanca que la película del domingo en Nervión la había visto tantas veces que no le cogió de sorpresa. Y es verdad, cómo el Sevilla echó del partido al Betis en el primer tiempo es algo que los que apenas peinamos algo lo hemos visto en demasiadas ocasiones, por lo que procede no comerse la cabeza, saldar la resaca y pensar únicamente en lo de pasado mañana así que den las nueve en todos los relojes de Heliópolis.

Ha de dejar de rumiar en que Fekir hubo de irse del partido mientras que Acuña permanecía en él o en que es vieja conseja en fútbol que portero que funciona es inamovible. Y así en este plan meterse en el entrecejo que el Rayo Vallecano no puede ganar en Heliópolis. Y es que la recompensa que conlleva no perder ante los de Iraola es tan apetitosa que no cabe un solo renuncio. Que ya sabemos que el Rayo no es el Bayern, pero cuchillo en la boca y ni una sola distracción.

De toda la barahúnda de compromisos que tiene el Betis en esta Cuaresma que mañana comienza, el partido del jueves con el Rayo se lleva la palma. Ni derbi ni la madre que lo trajo, Rayo y sólo Rayo con el suculento botín que encierra el compromiso en su mochila. Pasó el derbi, la celebración corrió de lado sevillista y tal día hará un año, o dos, pero cuidado que cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo y el enemigo no es manco. Cuidado.