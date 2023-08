Una treintena de fresnos jóvenes se han secado en la Alameda de la misma manera que se agostaron los magnolios de la Concordia. Se han secado porque no han vivido en las condiciones adecuadas y porque no son árboles idóneos para este clima nuestro. De cuando niños recordamos una Alameda plagada de naranjos que proporcionaban el plus de un aroma único. Pero ni magnolios ni fresnos son árboles que se acomoden a esta climatología que llega, a veces, muchas veces, a ser vehículos martirizantes. El fresno también se caracteriza por su resistencia al frío y, desde luego, necesita humedad. Nada de esto se da aquí cuando a falta de hitachi hay quien riega la cama para poder conciliar el sueño. No sabemos cuál será el próximo arbolito que fenezca con esta situación tan extrema, pero convendría elegir mejor la especie más adecuada para que sobreviva.