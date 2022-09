Derechos y también obligaciones

Con el taxi en armas y a bayoneta calada, en estado de manifestación reivindicativa permanente defendiendo sus derechos con toda legitimidad debería llevar una mejor observancia de sus obligaciones. Sólo he utilizado la competencia de segunda mano, esto es por coincidir con algún amigo cliente de ese buen servicio que hacen los Uber o los Cabify para invitarme a compartirlo. Me he mantenido fiel al taxi de toda la vida y hubo momentos en mi vida que tenía taxista asignado por autodesignación. O sea que no soy sospechoso de militar en esa corriente desfavorable al taxi cada vez más caudalosa, pero ya se me ha dado repetidamente el hecho de quedar arriado en noches con necesidad de ese servicio público. Ratos que se eternizan cuando la noche puede confundirte sin que aparezca un solo taxi, por lo que convendría que maridasen derechos y obligaciones.