Deseando que Torneo brille completa

Abundando en lo que congratula asomarse a Torneo y ver cómo ha quedado de rematado el primer tramo, la pregunta es cuánto durará terminar el segundo, ese que va desde las Salesianas a la Barqueta, hoy Glorieta Cayetana de Alba. Y es que se antoja importante aligerar para que toda Torneo esté al mismo nivel estético y también funcional. Resulta que como nos conocemos tan bien a nuestros clásicos, no sería improbable que cuando el segundo tramo sea entregado, el primero ya esté como unos zorros. Con tanto grafitero y tanto cafre, que vienen a ser lo mismo, como pulula, no sería descartable que Torneo no pueda lucir en su totalidad del mismo modo que ahora brilla lo recién terminado. Por una vez y esperemos que sirva de precedente, lo realizado donde antaño estaba el muro que nos separaba de las vías es digno del aplauso generalizado.