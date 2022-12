Desinflamar Cataluña, fisurar España

AHORA sabemos que el reflex del Gobierno para Cataluña no era otro que el tragar con todas las exigencias de unos independentistas catalanes que cada vez están más achulapados, como si fuesen del mismo Lavapiés. Sánchez conseguirá desinflamar el principado, pero a cambio deja España incendiada, con los camisas viejas del PSOE a punto de la sublevación y una ciudadanía que no entiende muy bien qué está pasando. Los periodistas del Quinto Regimiento afirman con sorna que, por mucho que digan los de la Brunete, España no se ha roto ni se romperá. Pero lo cierto es que el país se parece cada vez más a uno de esos jarrones pegados con Super Glue: aparentan unidad pero que ya no son más que un remedo de su antigua integridad. España aún no se ha roto, cierto, pero hace muchos años que comenzaron las fisuras, un proceso en el que todos han colaborado, ¿o no fue Aznar el que se cargó los gobernadores civiles y sacó a la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña para contentar a Pujol? Sánchez sólo es la aceleración de una gangrena, el triunfo definitivo del cinismo en la política nacional. Después de lo dicho por el Gobierno en los últimos días a pocos les cabe la duda de que habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña, aunque nombrado con cualquier eufemismo y justificado por los cráneos jurídico-políticos del bloque de progreso.

¿Qué hacer ante esta situación? Podemos, siguiendo los consejos de Jünger, huir al bosque, desentendernos de la política real para cultivar el huerto metapolítico, una especie de opción benedictina (ganas no faltan). O podemos mancharnos y hacer lo posible para frenar esta deriva que nos lleva a la atomización territorial de España, con todas las consecuencias negativas que eso tiene para la vida concreta de los ciudadanos (no hablamos de quimeras patrioteras). Lo saben los que pidieron atención médica en autonomías que no eran las suyas, los profesionales foráneos de las comunidades bilingües, los policías nacionales cuando reciben la nómina, los escolares de las comunidades más desfavorecidas, los viajeros extremeños, los jubilados andaluces... Sobre todo hay que recuperar el discurso de la unidad de los liberales decimonónicos, no el de estos de nuevo cuño obsesionados con el autonomismo para fortificar sus posiciones de poder, sus pequeños alcázares virreinales. Se debería dar por cerrado el non-stop autonómico y centrarnos en reconstruir un país al que no le queda ni la selección de fútbol. Ya no tenemos siquiera el consuelo de la disolución ordenada en la sopa boba de una UE cada vez más desprestigiada.

Pronto veremos pasear a Puigdemont por la Diagonal silbando el “ya hemos pasao”. Y nos lo vamos a tragar.