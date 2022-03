Desovietizar Rusia

Llegamos a Rusia atravesando la frontera con Finlandia. Fue como pasar a otra dimensión. Los ricos paisajes agrícolas fineses, como de cuento infantil o de anuncio de Titanlux, donde hasta los caballos sonreían a los pasajeros del tren, se transformaron en hermosos y salvajes bosques de abedules salpicados por alguna que otra cabaña medio podrida y habitada por sapiens muy rubios y peor vestidos. El control fronterizo no desmentía a todas aquellas películas de la Guerra Fría, con policías tocados con unas desmesuradas e inverosímiles gorras de plato, botas altas y fusiles de asalto. Jóvenes duros, blancos y fríos como columnas de Carrara que miraban tu pasaporte con demorada atención y te hacían sentir culpable de cualquier delito condenado con el inmediato fusilamiento. Los pastores alemanes y el consonántico idioma eslavo completaban una escena que bien podía estar sucediendo en 1950. Pero no, corría el año 2001 y hacía más de una década que el comunismo se había derrumbado ante el asombro de todos. Las cosas, por lo visto estos días en los telediarios, deben seguir igual por allí.

Uno de los problemas de la actual Federación Rusa, y de los que Vladimir Putin es el máximo exponente (pero ni mucho menos el único), es que no se ha sabido desovietizarse. Hoy sería completamente falso decir que el país eslavo es comunista, pero no que conserva una cultura del poder autoritaria y de desprecio a los derechos elementales cuyo venero no es otro que los 70 años de la URSS. El fotomontaje de la revista Time en la que se juega con las imágenes de Putin y Hitler es completamente tramposo, porque al antiguo oficial del KGB no le hacía falta un viaje tan largo para inspirarse como autócrata. Putin sólo ha tenido que buscar en el pasado más inmediato de su país, en su propia educación, para encontrar los modelos políticos que necesitaba en su intento de restauración de un imperio que siempre ha sido la obsesión de Moscú, quizás exceptuando los ingenuos años de Gorbachov o los alegres tiempos de Yeltsin.

Una de las principales justificaciones de Rusia para la invasión es la necesidad de "desnazificar" Ucrania, curioso objetivo para un país que tiene un presidente judío y cómico, el admirado y heroico Zelenski. Pero sin quererlo, quizás Putin nos ha dado la pista para poner fin al creciente imperialismo ruso: la desovietización. Solo de esta manera los ciudadanos rusos podrán disfrutar de cuotas de bienestar político, social y material similares a las de los países occidentales; y solo así se conseguirá desactivar un peligro creciente para Europa, el de una nueva URSS sin hoces ni martillos.