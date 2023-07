ES la hora de ponernos de acuerdo sobre el concepto de turismo de calidad, porque la calle (no sólo la noche) nos confunde. Nos hartamos de oír que hay un tipo de visitantes que no interesa a Sevilla (despedidas de solteros, vándalos borrachuzos que acuden a hitos deportivos, etcétera), pero resulta que muchos de los participantes en esas liturgias del divertimento feo se hospedan o acuden a los lugares de mayor nivel de la ciudad. Ojo, porque no es que haya un turismo de alto o bajo nivel, sino simplemente un turismo de gente educada o maleducada. En los asuntos del turismo excesivo ocurre como con los gatos por la noche. Quizás algunos esperan todavía la salida de Eva Perón, Ava Gardner o Grace Kelly con trajes largos y collares de perlas de tres vueltas por la puerta principal del Hotel Alfonso XIII, donde aguardaría el coche de caballos de propiedad municipal que el Ayuntamiento usaba en tiempos para atender a las visitas ilustres de la Feria. Tururú. Ahora te encuentras con despedidas de soltero de estilo básicamente hortera en la Plaza del Salvador, pero también a un grupo de señoras vestidas para la ocasión sentadas en el patio del cinco estrellas por excelencia de la ciudad, enmarcadas en la arquitectura regionalista de Espiau.

Estas despedidas son transversales, como los cumpleaños en parques de bolas o las irrisorias puestas de largo que imitan los usos de las familias nobles de antaño. Es lógico que así sea en un mundo globalizado y consumista. Pero no busquen algunos el glamour perdido porque eso tiene menos opciones de reaparecer que Manolete. El turismo de calidad es el que no provoca ruido, se integra en la ciudad, participa sin irrumpir y efectúa gastos que ayudan a sacar adelante la economía. Pero apreciamos que en demasiadas ocasiones se plantea un concepto más estético que funcional, más idealizado que real, más equivocado por el anhelo de cierto elitismo que de sentido práctico. No podemos aspirar a lo que no existe. No son los tiempos en que se prohibía a los futbolistas, como ocurrió en el Mundial 1982, recorrer en ropa deportiva las zonas comunes del Alfonso XIII. Ni el Ritz de Madrid exige ya corbata hoy en su restaurante, simplemente la “sugiere”. Se puede estar de despedida en un hotel exclusivo sin molestar a nadie. Como se acude ya en chándal hasta para ofrecer un título deportivo a la Patrona o al Palacio de San Telmo. Diferente es que nos gusten o no las despedidas. Pero ese es otro debate. Hay quienes añoran un concepto de calidad que se quedó para esas fotografías que tienen ya las esquinas cuarteadas.