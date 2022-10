Despilfarro con el sudor del de enfrente

Nuestras administraciones (que manejan fondos que son públicos cuando los usan, pero que eran privados, de usted que me lee y de mí que escribo, hasta que los entregamos al pagar nuestros impuestos) pueden gastar el dinero en lo que libremente estiman pertinente e incluso desaprovecharlo, si eso es aprobado en un presupuesto o por quien corresponda, y podría hasta ser legal (aunque ilegítimo).

Nos dice la ministra del ramo que hay que subir los impuestos porque lo contrario implica deteriorar la sanidad o la educación. Y ambas cosas son falsas.

No hay que subir más impuestos: hay que hacer que más gente pague impuestos (reduciendo el desempleo -no incrementando las subvenciones-, propiciando la actividad y el movimiento económico -que se traduce en pagos de IVA, Sociedades, etc.-, combatiendo la economía sumergida en la ciudad y en el campo, …). En España se recauda poco, dicen, pero porque pagamos muy pocos, no porque los que pagamos paguemos poco. De hecho, de media, todo lo contrario.

Y, aun con nuestra, dicen, magra recaudación tributaria, no sería necesario incrementar la fiscalidad si se redujera el despilfarro. Y no hablo de la sanidad o la educación públicos o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (donde también se podría ser más eficiente).

Se trata de no tirar ochenta o cien millones de euros (oiga, de sus impuestos y de los míos) al Guadalquivir en un proyecto de túneles que hace años eran viables y ahora, dicen, y pretenden que lo creamos, no lo son. ¿Ha abierto alguna investigación la Fiscalía? ¿Hay alguna denuncia o querella? ¿Alguien en la cárcel, algún nombre en los periódicos?

Se trata de que el Gobierno no gaste más de un millón de euros al año en el mantenimiento de los jardines de la Moncloa (según el anuncio de la licitación en el BOE) y mucho más en centenares de asesores que por supuesto no asesoran.

Se trata de no pagar estudios sobre bajadas a la playa con perspectiva de género (sí, oiga, créame, esto existe y lo pagamos usted y yo) u observatorios de la mujer anfibia y su relación con la luna de Valencia (esto no sé si lo han parido ya, pero no me extrañaría) o de la diversidad sexual (que digo yo que para observar eso no hay más que salir a la calle, sentarse en una terraza y pedir una cerveza, el método no será científico, pero sí agradable y barato). De suprimir la barra libre de intención clientelar y electoral.

Estoy haciendo un poco de demagogia, cierto. Pero entiendan que me sienta, cómo les diría, tenuemente melancólico, algo incómodo, si pienso que han vertido al río la mitad de todo lo que los sevillanos pagamos por IBI al cabo de un año. Literalmente. Eso, sólo en el túnel nonato de la SE-40. O que si no cuidaran tanto las plantas y los asesores de Moncloa a lo mejor no era necesario un impuesto de circulación. Si se trata de tirar el dinero con fines innecesarios, mejor que no nos lo recauden y lo quemen ellos, que ya sabríamos hacerlo nosotros solitos como quisiéramos.