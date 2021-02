Digresiones en torno a la andadura del Betis

Encarrilar una racha como la que el Betis está disfrutando en este segundo año de pandemia y crujir de dientes da motivo para hacerse una pregunta que trufa la ilusión con cierta inquietud. La pregunta es si esta andadura que tuvo sus puntos negros en el testarazo de Raúl García y en la irrupción de Messi cuando el Barça vino a Heliópolis tendrá carácter de velocidad de crucero o si será pasajera para una vuelta a las andadas.

Creamos en la capacidad de Pellegrini, incuestionable por cierto, para aferrarnos a la idea de que el Betis ha cogido la senda correcta y de que no va a ser flor de un día. Digamos que esta buena senda se embocó con la entrada de año en el derbi que no ganó porque Bono abortó el penalti que tan mal lanzó Fekir. A partir de ahí, sólo la nublaron la eliminación copera y la remontada del Barça mediante Messi, pero el resto no ha podido ser más lisonjero para la tropa de Pellegrini.

Y el chileno se ha erigido en el pilar más fiable de este Betis que ya hasta enlaza series sin conceder goles en su portería. Por cierto que algunos utilizan la palabra ingeniero como apodo cuando se trata de una carrera universitaria que nadie le regaló y la entrecomillan tras su nombre de pila, cosas veredes... Pero sigamos con este ideario de buenas intenciones para el sevillanísimo club de las trece barras con corona, esa entidad que al fin se equipara en la yerba con su importancia.

Ha sido impermeabilizando su cobertura como ha ido escalando posiciones hasta colocarse al borde de la zona continental de la tabla. ¿Qué dará de sí hasta que todo acabe en el mayo florido y hermoso? Poco a poco ha ido ganando fiabilidad en el campo, con lo que el fuego graneado que soportaban los despachos ha ido amainando. El domingo se vuelve a Carranza tras mucho tiempo y la pena es que Cádiz no pueda disfrutar la eclosión que supuso siempre la llegada del Betis.