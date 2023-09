He tenido la fortuna de que se conozca a mi obra y menos a mí”. Raúl Rodríguez, guitarrista, compositor, músico desde las pestañas a las uñas de los pies, lo ha dicho esta semana en la radio, y esa idea se me quedó flotando alrededor de la cabeza como el humo de un fumador. Según el, hoy los artistas son marca, su nombre es la marca, de manera que ya puedes desafinar como un gato chico que si tienes una buena imagen tienes carrera. Eso lo digo yo porque, ojo, no había un ápice de rencor o de reproche en sus palabras sino al contrario, el orgullo de vivir de lo que ama y al mismo tiempo llevar una vida moderadamente anónima. Enrique Moradiellos en su, tan bien escrito como mejor documentado, libro sobre Juan Negrín trae a colación los tres ejes que, según Ortega y Gasset, deben apuntalar una biografía seria: vocación, circunstancia y azar. Rodríguez ha sido capaz de sortear una circunstancia no menor: ser hijo de una artista de tan arrolladora personalidad como Martirio, actuar muchas veces con ella y sin embargo ser capaz de construir un estilo propio y andar un camino personal. A Negrín, que tenía una clara vocación científica, que fue uno de los primeros investigadores de lo que hoy llamamos biomedicina, que hablaba varios idiomas en la España ágrafa y que se rodeó de maestros y discípulos de la talla de Severo Ochoa o Grande Covián, la política le vino como una circunstancia que se le hizo inevitable con la llegada de la Segunda República. Educado en Alemania cambió su vida por un compromiso político que le llevó a militar en un partido socialista en el que se entendía mejor con Prieto que con Largo Caballero. Se situó junto al afán reformista de la República, con Azaña o Martínez Barrios, convencido del cambio radical que necesitaba el país y sin embargo temeroso de los ecos estalinistas que le llegaban de una URSS que, su entender, había traicionado a su revolución. Fueron el Golpe –que la reacción económica, política y religiosa fue preparando desde la proclamación de la República– y la guerra civil los que le llevaron a desempeñar un papel difícil cuando el barco se hundía, las democracias europeas abandonaban a la española y la Unión Soviética se cobraba la ayuda que, efectivamente, prestaba y no solamente con armas vendidas y cobradas. A Negrín se le hizo un traje de malhechor que lo manchó de todo, de vender el oro de su patria a ser mujeriego o zampabollos. Y lo cierto es que el eminente científico cambió su brillante carrera por un destino adverso que, sin embargo, no alteró su coherencia moral. Con sus luces y sus sombras. Sus errores y sus virtudes. Vivió como pensaba. Esa es la clave, porque al final –y a ciertos nada edificantes ejemplos actuales me remito– o vives como piensas o terminarás pensando cómo –y para qué o quiénes– vives. Somos lo que hacemos que diría hasta Ortega.