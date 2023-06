Agarre sin dudar el décimo que le ofrezcan no más salga de casa, si decide salir con el pie izquierdo hágalo sin miramiento alguno y como se interponga una escalera en su camino pase por debajo sin ningún tipo de reparo; igualmente si ve que le mira un tuerto no cruce los dedos ni se espante por unas tijeras abiertas o un espejo roto, que el destino está escrito y no hay que echarle cuenta alguna a que hoy sea martes y, además, trece por todo el día. Son tonterías ésas de las supersticiones a las que conviene ignorar porque en caso contrario se mete uno en un sin vivir insufrible, en la visión de fantasmas por todas partes, que si el amarillo está maldito o un paraguas que se abrió bajo techo. Nada, hoy es martes 13 y como si tal cosa, a no pensar en milongas de ese tipo, pero, por si acaso, no me haga mucho caso.