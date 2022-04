Doce tardes de cita con la Maestranza

Desde esta tarde y hasta que se arrastre el sexto toro de Miura tendremos una cita con la plaza más bella del mundo. Doce días seguidos cuando den las seis y media en todos los relojes del Arenal sonarán los clarines del miedo para la más rutilante explosión de taurinismo que registra la temporada. Todo empezará con una corrida para cabales y proseguirá con un puñado de festejos de esos que se dieron en llamar de puro y clavel. En este último miércoles de abril arranca el primer gran certamen de la temporada y podemos decir con voz alta y clara que quien no haya visto una corrida de Feria en el coso de la Maestranza no sabe en verdad cómo es una corrida de toros. Todo empieza esta tarde y las perspectivas que ofrece esta gran programación son excelentes, conque sólo hay que desear que el tiempo acompañe, que los toros embistan y que la suerte no sea esquiva.