Esta semana trágica que hemos vivido con Doñana me ha evocado algunas de las mejores páginas de nuestro realismo mágico, con permiso del boom. La Argónida de Caballero Bonald, sin ninguna de las dudas y como un gran referente, pero también obras más recientes como El Príncipe de las Coquinas de Max Arel Rafael. O ya, como crónica, aunque no exenta de literatura en el mejor de los sentidos, el libro documental de Jorge Molina: Doñana, todo era nuevo y salvaje. Y también, qué cosas, me ha recordado un cuento derviche.

No recuerdo en qué viaje me lo contaron, hace tiempo ya, pero me quedó ahí en la reserva de las historias que explican el mundo y vienen al pelo en muchas de sus vicisitudes. Luego, gracias a mi inclinación natural por todo lo que escribiera - o recomendara- Robert Graves, lo volví a encontrar en el libro de Idries Shah, el escritor que acerca a Occidente la tradición sufí haciéndola tan cercana como si fueran relatos heredados de nuestra propia abuela. Ese cuento derviche habla de una aldea a la que visita un sabio adivino, que es recibido y agasajado como merece, a pesar de su pobre aspecto y sus escasas ambiciones. Agradecido por el trato, en su despedida les regala una advertencia: vendrán tiempos en que las aguas del pueblo mutarán y podrán enloquecer a quien las beba y sería prudente que hicieran acopio de agua fresca y buena para cuando esto suceda y puedan estar a salvo. Los jefes de la tribu toman nota y le hacen caso: acaparan estanques para todos y aconsejan que se haga lo propio en cada casa para evitar la fatal intoxicación. Pasa el tiempo y mientras las aguas van tornando en nocivas el cuido se va relajando, al fin y al cabo, el agua parece ser la misma y resulta muy cansado sustituir la que allí nace por otra que se encuentra mas lejos. Al poco, toda la aldea ha ido bebiendo de las nuevas aguas. Todos menos un hombre que sigue esforzándose por mantenerse cuerdo. Al año, los hombres y mujeres de la aldea serán otros muy diferentes de aquellos sensatos y juiciosos que fueron. Y el que ha bebido de las viejas aguas puras será tratado como loco. El apestado. El alucinado. El antisocial ajeno al bienestar de sus vecinos.

Locos están científicos, instituciones internacionales y europeas, gestores, ambientalistas, ecologistas. Locos la mitad de los agricultores, locos los alcaldes que no quieren una guerra por el agua. Locos los que dan la mala noticia del cambio climático y la evidente sequía que no parece ya un ciclo sino la evidencia de la desertización de la que nos advirtieron hace tanto. Locos los que nos instan a elegir entre Doñana o el regadío expansivo. La prosperidad aparente de hoy es ya la ruina de mañana. De nada vale negar si no acarreamos soluciones por trabajoso y doloroso que resulte. O el cuento acabará mal y sin más moraleja que nuestra propia insensatez.