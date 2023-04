Seguro que tiene algo de razón el PSOE cuando acusa al PP de falta de sensibilidad al promover un Plan de Ordenación de Regadíos que puede dejar a Doñana sin agua en el peor de los momentos. Una posición, la de Moncloa y Ferraz, que no comparten al cien por cien los socialistas de la zona, preocupados por las familias que residen en las poblaciones que limitan con el Parque.

Seguro que tiene algo de razón el PP nacional con ese Plan de Regadíos. Probablemente no al cien por cien, pero es innegable que defienden la preservación de la naturaleza. Aunque, al igual que los socialistas mencionados, están pendientes de las muchas familias que viven del cultivo y recogida de los frutos rojos en la provincia de Huelva.

Quien no tiene razón para insistir en su inequívoca lucha contra el cambio climático es Pedro Sánchez, que viaja a Huelva utilizando dos falcon, dos a falta de uno, en una visita que sin ninguna duda aunque los suyos dicen lo contrario, es un acto electoral.

Sánchez se cree el principal impulsor de la lucha contra el cambio climático y utiliza toda la demagogia que haga falta para presentarse como una especie de Greta Thunberg a la española. Pero un jefe de gobierno está obligado a defender sus posiciones con rigor, sin dejarse llevar por la propaganda propia de movimientos sociales de escaso recorrido, cuando no populistas. Con todo respeto a la ecologista danesa, que tuvo su máximo momento de gloria cuando era casi una niña.

El PP tiene argumentos para explicar su posición, y más le vale a Sánchez andarse con ojo. Defiende el PP a los agricultores que no se sienten suficientemente defendidos por los dirigentes socialistas andaluces, pero la baza principal que utiliza Moreno para afrontar las acusaciones del PSOE es que los socialistas han gobernado Andalucía durante 40 años sin resolver el problema de los recursos acuíferos del Parque de Doñana y de los municipios de la zona norte.

La Comisión Europea da la razón a Moncloa en el problema de Doñana, pero no de la manera que dice Sánchez: no ha habido una toque de atención de Bruselas a la actual Junta andaluza, sino que los socialistas utilizan la respuesta que dio por escrito la comisaria del ramo a una pregunta presentada por el grupo parlamentario socialista en el Parlamento Europeo. Que no es exactamente lo mismo.

A Sánchez le gusta utilizar cartas como si fueran resoluciones, a conveniencia. Y, también a conveniencia, le gusta el falcon para asuntos en los que es indefendible subirse a un avión. Por ejemplo, para hacer un alegato en defensa del medio ambiente.