Doñana, ¡soluciones ya!

A la desesperada, en mayo, clamábamos contra el crítico estado de sequía de Doñana y proclamábamos la necesidad de agua (superficial, subsuperficial y subterránea) para la conservación de este humedal Patrimonio de la Humanidad (Diario de Sevilla, 26/5/2022). Desde entonces, el déficit hídrico se ha acentuado, la Mesa por la Sequía se ha reunido, al menos una vez, pero la promesa gubernamental de aumentar la inversión en infraestructuras relacionadas con el agua, reprogramando o no los fondos Next Generation, no ha ocurrido. Las propuestas de responsables políticos, editoriales y artículos sobre la despolitización del agua se han repetido en los medios de comunicación. Las demandas de dobles tarifas eléctricas para los regantes en función del aprovechamiento estacional de los regadíos y el fomento en pocos años de regadíos sostenibles (¿?), también se han multiplicado. Pero ¿no son éstas actuaciones para mantener o fomentar el actual desarrollo económico sectorial? ¿Qué se ha decidido específicamente para Doñana? Nada sabemos sobre si se ha retirado o no el Plan de Ordenación de Regadíos en el Parlamento de Andalucía, que representa una sobreexplotación a corto y medio plazo de los recursos hídricos mediante la legalización de las extracciones de agua y usos agrícolas en anteriores parcelas forestales. Nada, tampoco, de cómo afrontar el escenario de un nuevo año con déficit hídrico, o tras uno o dos años con eventos extremos pluviométricos. O sea, urge una estrategia de conservación de Doñana. Desde mi compromiso universitario con la conservación de la naturaleza y de Doñana, tres líneas propongo brevemente como actuaciones inmediatas dentro de la legislatura andaluza (2022/23-2026): 1) ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, sellar pozos y balsas ilegales de la Corona forestal; reevaluar el urgente Decreto-Ley (¡¡de 2018!!) de trasvase de 19,9 Hm3 del Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir. 2) Promover acciones de mejora de los recursos hídricos: proyectos de regeneración, reciclaje de aguas residuales y desalación de aguas en el territorio de Doñana, así como completar la restauración del río Guadiamar en la marisma. 3) Transferir investigación específica, sobre todo en modelos predictivos de cambio climático y gestión adaptativa del PRUG de Doñana. Que el siglo XXI es el "siglo del agua" ya lo dijo el Prof. Jean Labasse en su manual La organización del espacio (1973 en español), y casi desde entonces comprendimos en Geografía Física que la gestión del agua no era igual a infraestructuras de embalses y política de trasvases orientada a la oferta, la típica política del siglo XIX-XX, sino buscar un modelo de desarrollo económico en escenarios semiáridos o áridos, como es Israel, uno de los ejemplos de innovación y nuevas formas de consumo en el que mirarse.