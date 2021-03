Duele el azahar

En este desapasionado Domingo de Pasión… Iba a empezar así porque en la Semana Santa según Sevilla pasión se escribe con mayúscula divina y con minúscula humana; porque la pasión tiene que ver con el deseo y este, a su vez, siempre tiene un objeto hacia el que tiende. Y este año no habrá nada al término de la espera: sólo una pasión no correspondida, un deseo sin objeto. Este domingo será igual a otros domingos y el que viene -¡ay!- será igual a este, sin palmera en el Salvador, sin puras cornetas y tambores por Puerta Osario, sin juanmanuelinas corbatas entre los naranjos de Doña María Coronel, sin Amor y sin Amargura.

Iba a empezar así… Pero resulta que esta acepción de pasión es la séptima y la primera es "acción de padecer", por lo que este sí es un Domingo de Pasión en este primer sentido doloroso. Y por ello no será un Domingo de Pasión sevillano. En Sevilla pasión tiene que ver -en lo santo y lo no santo, en lo sagrado y lo profano- con el gozo, no con el dolor. De padecer, poco. De gozar, y sentir, y emocionarse, y vibrar, y disfrutar, y rezar con los ojos, y ofrendar lágrimas, y recordar lo pasado como si fuera presente y vivir el presente como si fuera eterno, mucho. Así lo sentimos y lo vivimos. Esta es una fiesta sagrada en la que es imposible separar lo sagrado y lo festivo. Quien sea tan superficial que sólo viva la fiesta y quien sea tan riguroso que sólo sienta lo sagrado en los templos en los que se celebre el triduo pascual no lo entenderá. Lo siento por ellos.

Este Domingo de Pasión desapasionado y padecido San Juan de la Palma es más calle de la Amargura que nunca. No está la Amargura en su palio. No se ve la estremecedora imagen del paso sin su Señor, el más poderoso símbolo de un mundo sin Dios, sólo trono, lanzas y espadas, poder sin freno y fuerza sin clemencia. Pero está el Señor del Silencio caminando por la Vía Dolorosa seguido por la Virgen devastada mientras San Juan le dice inútiles palabras de consuelo. Frente a él, la ojiva que simboliza la vida entera de los de San Juan de la Palma, la que se traspasa de la cuna a la tumba, del bautismo al funeral. A su izquierda, la puerta que no se abrirá al caer la tarde del Domingo de Ramos para que nazca la perfecta cofradía. Domingo de Pasión sin horizonte de Domingo de Ramos sevillano en San Juan de la Palma. "Duele el azahar en la memoria".