¿Educar para uncir al yugo?

El triunfo mayor de quienes quieren borrarlas del mapa educativo ha sido lograr que las protestas ante el eclipse de las humanidades en los planes de estudio, y la práctica desaparición del griego y el latín, parezcan monsergas de viejos, llantos de inadaptados, repetición de un tópico reaccionario que desconoce la realidad, elitismo de quienes, por vivir en sus torres de marfil, ignoran las demandas del mercado y las necesidades de los jóvenes. "Como bien saben los defensores de la campaña Escuela con clásicos -escribe el catedrático de Filología Griega Juan Carlos Iglesias-Zoido-, es difícil vencer los prejuicios con ideas generales y conseguir convencer a gentes que, contra viento y marea, suelen mantener sus reticencias sobre la utilidad de los saberes humanísticos". ¡Y tan difícil! Tanto que habrá quien, al leerlo, piense: "¡Ya está defendiendo su cortijito!". Pues no. Quienes defienden las humanidades y las lenguas clásicas están defendiendo nuestra capacidad crítica, nuestra cultura y con ello nuestras libertades. Nuestra quiere decir de usted y mía, de todos nosotros, no de un grupúsculo elitista que ignora la realidad.

Doy la palabra a Jesús de la Villa, presidente de la Asociación Española de Estudios Clásicos: "Las autoridades ministeriales entierran la Cultura Clásica, el Latín y el Griego en un océano de optatividad, en el cual será muy difícil que alcancen el número mínimo de matriculados requerido para poder impartirlas. Y, sin embargo, sigue siendo importante que los jóvenes estudiantes de Secundaria, todos ellos, tengan al menos una vez en su currículum escolar un contacto con el Mundo Clásico. Quien no lo haya tenido no conocerá el origen de nuestro régimen político, la democracia; no sabrá por qué la arquitectura o el arte de toda nuestra civilización vuelve una y otra vez a modelos clásicos; no sabrá cómo surgió la Filosofía occidental… La Cultura Clásica tendrá que competir con un número ilimitado de optativas. El latín de 4º de la ESO será sólo una opción entre diez, entre las que los alumnos cogerán tres. El nuevo itinerario de Bachillerato será un competidor feroz del itinerario de Humanidades, ya de por sí muy debilitado".

Educar para uncir al ciclo producción-consumo, como mulas en una mina, es una nueva forma de crear niños yunteros que nacen con el cuello perseguido por el yugo, sea cual sea la forma de este según su futuro estatus.