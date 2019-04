Eficacísimo quite de la Maestranza

Que nadie se extrañe de que no dé un solo nombre comercial ni particular con los que le daría tres cuartos al pregonero que anda asaeteando la Fiesta. Dicho lo cual y tras haber fijado con el capote al toro, añado que la cantidad de jurados que pululan en estos días de premios y más premios van a ir al paro por vía de urgencia. Y es que como la corriente de antis que asuela este país ha desechado el prohibido prohibir tan progre para optar por abolir todo lo que no les gusta, pues resulta que los empresarios se han acojonado ante la virulencia de una gente que está optando por el boicot para acabar con todo patrocinio. Afortunadamente existe la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que ha entrado al quite para que un premio muy querido por mí siga activo. Pero el panorama es de batalla perdida ante una gente que no se detiene en su fiebre prohibidora.