Elegir vecinos

Es el alcalde el que elige al vecino". Ay, ese chascarrillo involuntario del que fuera presidente del Gobierno me viene a la cabeza cada vez que voy a tirar la basura.

He esperado , por una vez prudentemente, a que pase la campaña electoral de las municipales para una vez más abusar de este diario, que tan bien acoge mis desvaríos, y darle la vuelta a la cita con la urnas que nos han permitido, cada cual a su bola, elegir a esa llamada administración más cercana, que lo es. No es la primera vez que declaro amor y admiración a chorros por la política local, la que tiene que dar la cara cada día y la que apenas puede refugiarse en las grandes palabras y los cerros de Úbeda, porque las soluciones que les piden son tan concretas que ponerle retórica sería un agravio y no está la fama de la cosa pública para añadir más leña al fuego. Cuanto más pequeño es el municipio donde curran concejales y alcaldes, más me admiran: que te topes cada seis horas con un vecino cabreado requiere más serenidad que la de Carlomagno con todas sus blancas barbas.

El caso es que además se supone que el vecino, como cliente en el mercado de los votos, siempre tiene la razón y resulta suicida enmendarles la plana. Normalmente votamos a la contra, ya se sabe que lo que une un buen enemigo no lo separa ni Gandhi.

Cada mañana los servicios de limpieza de la calle donde vivo pasan diligentemente a recoger la basura que los vecinos dejamos. Y motu proprio, o por alguna indicación, se apean de los camiones blandiendo escobas y rebañando los desperdicios que han quedado fuera de los contenedores. Todos los días. Porque todos los días los diligentes ciudadanos dejan, digamos dejamos por si un día me puse estupenda, bolsas de basura alrededor como si padeciéramos de ciática y fuéramos incapaces de alcanzar la boca de los contenedores. Ítem más, como los adminículos están en una plazoleta o glorieta o castigo divino, no es infrecuente comprobar cómo algunos avispados aparcan unos segundos sus coches y sin apearse practican el baloncesto con sus bolsas, no siempre herméticas, ay, con resultados no muy celebrados en cuanto a puntería se refiere. Como mi Ayuntamiento es sensible al reciclaje a la veterana basura orgánica, la de toda la vida, le sumamos los plásticos, vidrios y papeles que son escrupulosamente colocados junto a sus recipientes, que no dentro (vuelve Barrio Sésamo, por caridad). Puro ecologismo.

Así que, cumplidas mis obligaciones y derechos como ciudadana el 26-M, me declaro dispuesta a exigir un referéndum ya para poder elegir a mis vecinos. Y viceversa. Porque puede que la que desentone en tan paradisíaca compañía sea yo y lo suyo sea dejar perdida la calle y luego reclamar que nos limpien nuestras mierdas cada hora. Para eso pagamos los impuestos, leñe (dirán).