Elías y el monumento pendiente

Toda felicitación de Navidad que no está personalizada no debe ser respondida. Y mucho menos las que consisten en un simple "felicidades". Estos días llegan absurdos tarjetones digitales que no hay que contestar salvo que contengan una referencia o algún mensaje que impliquen que alguien se tomó en serio el mensaje, le dedicó al menos medio minuto. También puede jugar usted a buscar quién evita la palabra Navidad, quién esquiva las imágenes religiosas, quién usa el termino solsticio como mi querido Antonio Rodrigo Torrijos, que te das la vuelta y te coloca en la mochila la bandera republicana sin que te des cuenta; quién coloca un dibujito laico que vale para cualquier cumpleaños infantil en un parque de bolas con padres dándole a la ginebra; quién felicita como Dios manda, etcétera. Yo este año me quedo con el tarjetón del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que ha puesto "Feliz Navidad" con todas sus letras bien grandes junto a la fotografía del monumento en homenaje a los profesionales sanitarios, concretamente el colocado en Málaga, porque en Sevilla todavía no tenemos. No, no aparecen el buey y la mula en el tarjetón de Elías, pero sí la Navidad sin complejos. ¡Bien por Elías! Y, por cierto, ¿para cuándo el monumento de las manos, obra de Navarro Arteaga, en la capital de Andalucía? El alcalde debería buscar ya la ubicación. Mi Juan no tendrá problemas en sacar adelante la iniciativa, sobre todo ahora que Pimentel (¡Giren, giren una mijita a la izquierda!) lleva en hombros a Espadas como el millonario al torero triunfante. ¿Por qué no es colocado junto al río? Pero no en la acera de la plaza de toros, donde ya hay suficientes esculturas. Mucho mejor en la orilla trianera, cuando demuelan el horror de la antigua comisaría de la Policía de la calle Betis. ¡Ahí, Elías, ahí! Y ya puestos podrían derribar otra cosita horrorosa en esa misma calle, pero no vamos a desviarnos del asunto que nos ocupa. Tome nota mi Juan porque ese sitio sería idóneo. Se podría admirar el monumento desde muy distintas perspectivas. Estoy seguro, además, de que al escultor le encantaría. La causa bien merece el esfuerzo y no hacer las cosas por cumplir. Dan hasta ganas de responderle a Elías, sobre todo este año que, por fortuna, no hay copita de Navidad. La de vueltas que dan algunos para no decir Navidad ni poner un Niño Jesús, sólo es comparable a la de tonterías que servía cierto cáterin de renombre para no sacar platos de jamón. Hay que ver la de medios tomatitos cherry con punta de anchoa que se tomaron algunos en aquellos años noventa. Corten jamón y digan Navidad. No genera úlceras. No traten de ser originales, porque Torrijos sólo hay uno.