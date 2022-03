¿Elías se lo piensa?

Cualquier militante con una ambición prudente se ilusionaría con el mero hecho de ser secretario general de su partido. Andalucía debe tener un peso importante en la nueva ejecutiva de Génova a partir del congreso de Sevilla. ¿Acaso no merece el PP andaluz recuperar la secretaría general que no detenta desde que la tuvo Arenas? El PP pivota ahora mismo entre Galicia, Madrid y Andalucía. Dicen que Bendodo aspira en privado y lo niega en público. Lógico. O es él o lo será otro andaluz. O andaluza. De serlo, no debería dejar San Telmo. O corre el riesgo de un salto al vacío al perder el poder territorial.