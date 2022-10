Élites y vanguardias

Hubo un tiempo en que la palabra élite no tenía la carga que el adjetivo sí arrastra. Ser elitista es chungo, sin matices. Pero la idea de élite, en según qué ocasiones, se asimilaba a la idea de grupo referente más que a círculo de elegidos que -vuelvo a citar a Isaac Rosa- "vienen privilegiados de casa". No así la palabra vanguardia a la que le seguimos atribuyendo la capacidad de abrir caminos, de adelantarse a su tiempo, de ampliar horizontes. Estos últimos días la cencerrada cavernaria de un colegio mayor -de Madrid, que lo que allí pase se convierte en un universal a golpe de redes y telediarios- ha desenvuelto la palabra élite sin un ápice de envidia y mucho de rechazo. No siempre iban a ser los emigrantes los culpables de todas las tropelías, digo yo, por añadir un poco de estereotipo más a la polémica, en boca de algunos, muestra inequívoca de la perversión intrínseca de las clases pudientes. Los ricos, esos que según Feijóo resulta muy antiguo llamarlos así. Será por eufemismos.

El caso es que se ha dicho mucho y en general muy sensato. A casi todo el mundo le ha horrorizado el espectáculo, sus protagonistas y sus cómplices necesarios. No abundo más. Pero creo que merece la pena que reflexionemos, muy seriamente, sobre lo que significa que la pavorosa performance se haya producido -y parece que como tradición- en un centro universitario. La Universidad es para la sociedad el recinto del pensamiento crítico, del conocimiento, de la virtud, entendida como cualidad civilizatoria y ejemplarizante. Por más que los nuevos tiempos requieran especializaciones y adaptaciones a la demanda del mercado laboral o de las ciencias aplicadas, si nos ponemos estupendos, la Universidad ha asumido un rol de excelencia que debería ir más allá de la aspiración a formar parte del selecto club de los licenciados. En el derecho a la educación, esencial para garantizar una sociedad democrática sin que la clase, el sexo o cualquier otra circunstancia suponga una rémora, la universidad aparecía como la máxima aspiración. ¿Por sed de conocimiento o como vía para prosperar económicamente? ¿Ha sido la universidad también parte de esa burbuja que ha estallado desde que en su última crisis el capitalismo decidiera una refundación casi proletarizadora? ¿Cuándo dejamos de considerar que la universidad debía hacer a sus miembros más críticos y más responsables de su papel de ejemplo? ¿Cuándo dejamos de exigirlo, de reclamarlo incluso? Hace siglos que, con mucho esfuerzo y cirugía emocional, deseché de mi vocabulario la palabra culpa, para sustituirla por responsabilidad. Y somos responsables, todos, de haber abandonado la ambición de ser élite: moral, humanística. Vanguardias del ejemplo. Otro día hablo del libro de Fran Matute, algunos al menos no han dejado de hacerse preguntas. Menos mal.