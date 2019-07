Elogio del conductor tardío

Anda estos días la amiga Godino en el valeroso y veraniego intento de sacarse el carnet de conducir, dispuesta a unirse a ese selecto club de conductores tardíos que ahora abundan en nuestra pandilla, hasta hace bien poco en exceso pedestre y demasiado orgullosa de serlo. Nos cuenta Patri sus pequeñas aventuras como alumna estival al volante y no podemos sino sentirnos plenamente identificados y solidarios con ese arduo periplo de centenares de test informáticos, disciplina de carril y juego de embrague que, como bien recordará cualquier aspirante, se repiten luego en sueños (y pesadillas) con las consecuentes agujetas en las piernas a la mañana siguiente.

El conductor tardío casi nunca lo es por necesidad o voluntad propia y casi siempre por obligación o presión ambiental: la novia o la esposa despechadas cobrándose una promesa pendiente, la suegra o el suegro que cargan sus indirectas envenenadas y clavan su mirada asesina cuando ven a su hija bajar a sus nietos junto a las bolsas de la compra de ese coche que se ha quedado pequeño, los amigos abnegados que se cachondean cada vez que nos tienen que acercar a Ikea a comprar estanterías Billy.

A pesar del ecologismo y el transporte público, nunca es tarde para sacarse el carnet de conducir y siempre es motivo de celebración haberlo hecho in extremis. El homo sapiens ha de pasar de homo andante a homo conducente previa escala en el homo pedaleante, triple condición que algunos llevamos con orgullo y que nos permite, desde la perspectiva de la experiencia y el transfuguismo en asuntos de movilidad, observar a los demás y a nosotros mismos con disciplina o laxitud cada vez que cometemos alguna infracción como peatones, ciclistas o pilotos envalentonados. He de confesar aquí que de mis tres personalidades en desplazamiento horizontal, es la de ciclista la que comete más pecadillos veniales de acera o contramano. Suerte que aún no me he cruzado con el inquisidor poeta de la Alfalfa en mi camino, porque su bronca sería monumental.

Se saca el carnet Godino, decíamos, y nos encanta compartir con ella sus ansiedades, su necesidad imperiosa de contarlo y sus ilusiones de conductora novata tras las clásicas clases prácticas por las solitarias y tórridas avenidas de la Cartuja, tan cerca como tenemos las nuestras y tan expertos conductores como nos creemos ("ya verás luego lo fácil que era", le decimos con cierta condescendencia) después de sacárnoslo a la primera, apenas unos meses en las carreteras, todos los puntos intactos y menos kilómetros de los que alardeamos.

Entre los conductores tardíos se genera un reconocimiento, una empatía y una solidaridad que nada tienen que ver con los que se fraguan en el colegio de la infancia, el instituto de la juventud, la mili, la prestación social sustitutoria o en las amistades y la camaradería adultas. Dos personas que se han sacado el carnet bien entradas en años y lo comparten en voz alta quedan ya unidas para siempre después de superar uno de los retos más épicos de la vida moderna.