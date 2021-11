Elogio de la supervivencia de Sicab

Sicab es una muestra caballar que arrancó en 1990 aprovechando un receso en aquel tiempo de peste equina que tanto daño le hizo a la cabaña. La crisis actual tiene peores consecuencias que aquella epidemia, qué duda cabe, pero Sicab sigue teniendo fuerza y hasta puede afirmarse que socioeconómicamente es el tercer acontecimiento de cuantos se celebran en Sevilla tras la Semana Santa y la Feria de Abril. Y como no hay mal que por bien no venga, los estragos que sufre el mercado interior tratan de paliarse abriendo la muestra al exterior. El negocio es el negocio y Sicab se las ingenia para superar de la manera más efectiva posible este tiempo de penuria al que el mundo del caballo no puede sustraerse. Treintaiún años se cumplen ya de la primera edición y bueno será para todos que la fiesta no decaiga y el caballo español siga teniendo su sitio, un sitio preferente.