Eludiendo la memoria histórica

Esta noche podría ser el momento idóneo para ponernos a compás con nuestros vecinos de meridiano. Podíamos habernos quedado con la hora que teníamos y, de paso, no habría habido tantos casos de impuntualidad como seguro que se darán mañana. Además, se hubiera cumplido con la defenestración de símbolos franquistas, pues sabido es que ir con la hora de Berlín y no con la de Londres fue una maniobra de Franco para complacer a Hitler. Nuestra hora natural es la que marca Greenwich y no la que dictaba Berlín, pero ochenta años después ahí seguimos, con la hora cambiada. Esta madrugada se le da al reloj una hora más bajo una explicación que no comprende todo el mundo, la del ahorro energético. Y como esto del ahorro es batalla perdida parece que definitivamente, podría haberse invocado a la memoria histórica y abolir el adelanto horario por franquista.