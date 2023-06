Atardecida y noche magníficas por el centro. Víspera de Corpus y riadas de gente paseando sin rumbo en la contemplación de esas sobredosis de finura que son los escaparates de Cerrajería, Francos, Cuna o Sierpes. Sevilla, aun degradada por el paisaje y también por ese paisanaje que hace de cada reivindicación martirio para la ciudadanía que nada tiene ver, digo que en esta Sevilla convertida en parque temático, de vez en cuando surge el chispazo de lo auténticamente tradicional y digno de ser tenido en cuenta. Por ahí se recuerda que no estamos en un pueblo cualquiera de esta aldea tan globalizada, sino en el mejor trozo de tierra para desempolvar de vez en cuando sus esencias. Y es que quien no ha paseado en una víspera de Corpus por el centro no sabe lo que es un buen paseo y ojalá no llueva.