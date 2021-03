Encarnación o Anunciación qué más da

Fue el arcángel Gabriel el que le dio a María la buena nueva de que engendraría un hijo obra del Espíritu Santo. Aceptó María contestando "he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra". Estamos ante el dogma inicial del Cristianismo y todo eso se celebra en este día de la Encarnación, justamente a nueve meses de Navidad. Día de la Encarnación, que vive en la Calzá y que fue obra de Castillo en su taller de calle San Vicente. Día de la Encarnación o de la Anunciación, donde mora la hermosura de la Virgen del Valle, una jornada más para dar rienda suelta a tanta nostalgia como nos invade, que antier escuché una saeta en Cajasol y las gafas se me empañaron. Y la vida galopa rumbo a no se sabe dónde y los rumores de una nueva ola se multiplican en un no saber qué está pasando y cómo acabaremos, ya que el cuándo es otra incógnita a despejar, y a ver qué.