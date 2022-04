Encogidos ante la bulla que se viene

Ignoro qué va a pasar cuando la primera esté llegando a la Campana, pero este fin de semana y sin que hubiera pasos en la calle, las calles han estado atiborradas. Un personal loco por la música ha puesto el no hay billetes en terrazas y bajo techo, en los grandes almacenes y en bebederos que rara vez completan su aforo. Por todo ello y viendo esas explosiones de vida en la Alameda, el Salvador o el Paseo Colón, mucho me temo que, con la Borriquita en la rampa y la Amargura a punto de salir, las calles sean unos hervideros que meterán miedo. Claro que ya el mandarinato vigente e implacable ha dictado sentencia de forma tajante anunciando el fin de la pandemia sin pararse a comprobar si el covid está cautivo o siquiera desarmado. Vamos a ver si las bullas que nos vemos venir no hacen estragos en la ciudadanía, pero este fin de semana había sitios que metían miedo.