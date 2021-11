Encuentro en San Juan de la palma

Entro con mi nieta en San Juan de la Palma la víspera del besamanos. La Amargura ya está en el presbiterio. He venido por las calles cuyos nombres guardan mis navidades niñas: Orfila, José Gestoso, Encarnación, Regina. Corchos, cartas a los Reyes Magos de Pichardo o la Imprenta del Carmen, cerdito vivo en la parte baja del escaparate de la semillería, corralón de pavos en la barreduela de los urinarios, extra de Navidad del Pulgarcito en el quiosco de la puerta del mercado, puestecillos ambulantes con figuritas de nacimientos, aguardiente, alhucema, cajas de polvorones y mantecados en los escaparates de Casa Sosa…

En la iglesia me encuentro con Loli Pérez, amiga de la familia desde mi infancia. Bromea: "¡Pensar que te tuve en brazos y ahora te veo con tu nieta!". Es hermana de nacimiento, cosa no frecuente en aquellos tiempos. Incluso puede decirse que es de la Amargura desde antes de nacer. Sus padres se casaron en San Juan de la Palma. Ella no fue bautizada allí, le contó a Pepe Gómez Pala en una entrevista que recomiendo lean cuantos no tienen claro qué significa ser de una hermandad, porque "por lo visto, nací muy endeblita… vamos, que pensaron que me iba a morir, de hecho, yo no estoy bautizada en la iglesia sino en mi casa, lo que le llamaban entonces el agua de socorro, allí llevaron un cuadro muy grande de la Amargura y allí me bautizaron". El cajón en el que escondieron y salvaron a la Virgen -el de la célebre fotografía en la que la Amargura es más ella misma que nunca- lo hizo su padre en su fábrica de maderas. Recibió la primera comunión ante la Amargura. Es camarera de la Virgen desde 1959 y con toda justicia ha sido nombrada Camarera de Honor.

En aquella entrevista definió con pocas, sentidas, vividas y acertadas palabras de qué va esto de las hermandades y la Semana Santa: "La hermandad formaba parte de nuestra vida". Parte de nuestra vida, sí, y toda entera, sin límites humanos de tiempo, desde antes de nacer y tener memoria hasta que la divina partera del Arco acoja nuestras almas. "Lo que no es eterno tampoco es real", escribió Unamuno. Por eso esto es tan real en nuestras vidas: porque es eterno. Lo sentí al mirar, con mi nieta en brazos, la cerrada puerta grande del "Non surrexit" por la que, si Dios y ella quieren, saldrá el Domingo de Ramos de 2031 vestida de blanco. Y yo la veré, seguro. Allí o más cerca de la Amargura que nunca.