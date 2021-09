¡Enhorabuena, pompeyanos!

Me imagino a la ministra Maroto correteando por Pompeya el 24 de octubre del año 79 intentando convencer a los pompeyanos de los inmensos beneficios arqueológicos y turísticos de ser achicharrados y finalmente sepultados por las cenizas, de que gracias a la erupción su ciudad sería una perenne atracción para los estudiosos y un reclamo turístico de primer orden, de que gracias al Vesubio, al contrario de lo que le pasaba a las protagonistas de una película española, todo el mundo hablará de ellos cuando hayan muerto. ¿Quién recordaría hoy Pompeya y a los pompeyanos si no fuera por la catástrofe del año 79? Si, ya, quedó sepultada y olvidada durante dieciocho siglos. Pero intacta. Y sus habitantes tuvieron el detalle de pudrirse bajo la ceniza para que el hueco dejado por sus cuerpos sirviera de molde para reconstruir el horrorizado gesto de su último segundo de vida, añadiendo un atractivo morbo turístico.

No existían entonces ministros de Industria, Comercio y Turismo. Y aunque era sabido que "omnes viae Roman ducunt" -todos los caminos conducen a Roma- el turismo no era una fuente de ingresos. Pero de haber existido dicho ministerio, de ser una mina de oro el turismo y de estar de moda el llamado turismo negro que oferta viajes a lugares donde han ocurrido tragedias, el ministro o la ministra romana habría dicho cosas parecidas a las de la señora Maroto. Al fin fue un romano, el emperador Vespasiano, quien dijo "pecunia non olet" (el dinero no huele) cuando le afearon que gravara con un impuesto la orina de las letrinas.

Dijo la ministra que "desde Turespaña y desde las embajadas vamos a dar toda la información para que la isla se convierta en un reclamo para los turistas que quieran ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza con prudencia, porque ahora mismo lo que nos preocupa es la seguridad de ciudadanos y turistas", que "se está dando información para que los turistas puedan viajar a la isla y disfrutar de algo inédito de poder ver en primera persona" y que hay que "aprovechar esto también como un reclamo para que muchos turistas que quieran disfrutar de lo que la naturaleza nos ha traído a La Palma". Empática que es la señora. Mientras escribo la lava está engullendo Todoque, una localidad con 1.200 habitantes que se sumarán a los 6.000 evacuados, tras arrasar 200 viviendas y 300 explotaciones. ¡Buen reclamo para el turismo!