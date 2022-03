Ensayo con otro 'sparring' dificultoso

Nuevo ensayo para lo mucho que está por venir y en la sesera quedan las dificultades que la selección encontró para derrotar a Albania. Las sensaciones son las de que tenemos un equipo que juega bien, que esgrime unos automatismos muy a tener en cuenta, pero que baja de nivel en ambas áreas. No hay contundencia atrás ni colmillo delante, con lo que los triunfos cuestan más de lo debido y lo de Albania fue esclarecedor.

Claro que hemos de tener en cuenta que Albania no es la perita en dulce de antaño, pues la globalización ha sido el vehículo en el que ha escalado peldaños que eran impensables cuando su combinado estaba formado por futbolistas que no podían salir de sus confines. Aunque todavía puede tener sello de sparring, se trata de un sparring al que hay que mirar con prevención. Y como ganar es tan importante, el golazo de Olmo sobre la campana evitó el sofocón.

Hoy, otro ensayo y ante un equipo que solía dificultarnos las cosas cuando la globalización no era ni proyecto, Islandia en Riazor. Estamos a tiempo de apuntalar la defensa y adquirir dinamita para los atacantes, pero no es tarea fácil. No tenemos a Casillas en la portería ni a Sergio Ramos, Puyol o Piqué atrás. Delante no es que sean muchas las añoranzas, pero con un Villa con su movilidad y sentido del gol, las cosas podrían tener arreglo para que las aspiraciones fuesen reales.

Y en esas estamos cuando caemos en que Riazor trae buen rollo. Sólo una vez jugó España en el estadio coruñés y no pudo ser mejor, ya que se goleó con manita a Bélgica. Pero no es sólo eso, sino que sucedió en plena preparación para cierto Mundial librado en Sudáfrica, ¿recuerdan que pasó en él? Ojalá se repita lo que ya ocurrió y este ensayo con los vikingos sea el preámbulo para una reedición de aquellos éxitos que tanta alegría nos trajeron.