El Guadalquivir discurría hasta el siglo XI por el casco antiguo hispalense, cruzando el espacio de la actual Alameda de Hércules y manteniéndose en el lugar aguas cenagosas tras el viraje posterior del río hacia poniente. Aquella pestilente Laguna de la Feria fue desecada en 1574 por el asistente de Sevilla Francisco de Zapata para trazar el Jardín de la Laguna. Éste sería repoblado en 1764 con mil seiscientos álamos blancos (Populus alba) que lo transforman en un bulevar considerado el primer paseo arbolado de su época junto al del Prado madrileño, llegando a poseer de forma escalonada seis fuentes –entre ellas, la Pila del Pato que hoy preside la plazuela de San Leandro– con aguas procedentes en principio de los Caños del Arzobispo del Camino de Carmona. Una de esas fontanas aportaría en 1844 su fuste y su taza a la maravillosa Fuente de Calíope de la Plaza de la Magdalena. Hoy en día, en sus márgenes, unos doscientos cincuenta almeces junto a una quincena de olmos, un trío de acacias de tres espinas y tres jacarandas constituyen la principal masa arbórea de la Alameda. Su zona central soporta un progresivo despoblamiento, donde se mantienen vivos algunos plátanos de sombra en sus extremos norte y sur, cinco bahuinias y sólo veinticinco álamos blancos que preludian la desaparición de este árbol emblemático que da nombre al paseo. Cuarenta fresnos plantados hace pocos años exhiben sus troncos y ramas secas a los cielos de Sevilla, pues no han sido cuidados con mimo durante el tiempo necesario en este tipo de repoblaciones.

A veces, transitando por la Alameda de Hércules, sueño despierto con estanques y arriates, con el magnífico bulevar de antaño cubierto de sombra por una feraz arboleda y de luz filtrada en invierno tras la caída de las hojas; me invade la ilusión de que disfruto andando sobre un pavimento histórico pétreo y estético, y no sobre un anodino sucedáneo de cemento del primitivo albero; me imagino sentado en un sugestivo banco de forja para contemplar y escuchar los trinos de tórtolas turcas, palomas y pajarillos que acuden a cobijarse entre las ramas o a refrescarse en una romántica fuente con mar, fuste, tazas y artísticos surtidores de agua; me embeleso y fantaseo en las noches frescas de la primavera bajo las tibias luces de farolas fernandinas que no te agreden, sino que te acarician, merodeando por los laterales de la plaza sin zambullirme de continuo en un océano encrespado de mesas y sillas; me conmueve la embriagadora sensación de que mi ciudad recupera su carácter, es reconocible su legendaria historia unida a la funcionalidad propia de nuestro tiempo y mantiene su esencia fraguada a lo largo de milenios. Me asalta, al fin, la visión de que mis vanos deseos se materializan cuando la Alameda y todo el grandioso conjunto del sin par casco viejo de Sevilla es propuesto y reconocido como Patrimonio de la Humanidad, pues nada ha de envidiar a los demás. A veces, los sueños se convierten en realidad...