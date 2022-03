Unos domingos atrás, toda España se encontraba pegada a la tele para ver una hazaña épica: no sólo la reñida victoria de Rafael Nadal en el Open de Australia, sino la gesta de superación personal que el tenista llevó a su máxima consecuencia en ese partido, y que fue, por cierto y sin duda, el mejor regalo de cumpleaños que nadie pudo darle a nuestro buen y sufrido rey Felipe en estos tiempos en los que tan pocas cosas le dan alegrías.

¿Qué es la épica? Definiciones canónicas aparte, el hecho heroico que conlleva un esfuerzo personal sobrehumano como el que realizó Nadal en la pista australiana nos lleva a recordar cómo los españoles hemos sido capaces de asombrar al mundo llevando a cabo gestas, hazañas que hoy siguen erizándonos el vello, y que muestran a las claras cómo esta nación antigua e histórica que algunos (sean vasallos de Putin y Maduro o se toquen con chapela y barretina) continúan empeñados en no reconocer, ha sido, y puede seguir siendo un ejemplo a imitar en este mundo convulso en que vivimos.

Épica fue la victoria de Bailén, una batalla ganada al ejército francés cuando parecía que nadie podría vencer a Napoleón, dueño de Europa, como épica es hoy la resistencia ucraniana frente a la agresión del oso ruso. Épico ha sido el esfuerzo de las familias por salir adelante en estos tiempos recios, cuando nadie -y menos que nadie un Estado egocéntrico e inane, hipertrofiado- les ha ayudado a levantar cabeza. Épicas fueron Numancia, Sagunto, Gerona o Zaragoza; y épico fue el esfuerzo que hicieron unos pocos alumnos que tiempo atrás tuve, procedentes de uno de los barrios más marginales de Sevilla, del que a toda costa querían salir gracias al estudio: aspiraban así a una vida mejor. Épicas fueron las hoy absurdamente discutidas jornadas de Cortés en México y de Pizarro en Cajamarca, que dieron nueva forma a un nuevo mundo, y fue épica la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que llevó entre 1803 y 1806 a nuestras provincias de las Américas y a los españoles del otro hemisferio la cura de la viruela. Épicos han sido, y siguen siendo, nuestros sanitarios, durante la pandemia y aún hoy a diario; épicos son los esfuerzos que hacen los curas rurales para atender sus parroquias empobrecidas y despobladas. Épicos son los padres (por progenitores ambos, no caigamos en baratas e inútiles trampas de género) que quitan horas al descanso y al sueño, o al ocio, para llevar a casa el pan nuestro de cada día tras horas y horas de trabajo, igual que épica fue la resistencia de Viriato frente a Roma.

En fin, ¿qué es la épica? La respuesta es fácil, tras leer estas letras: épica es sobreponerse a la adversidad, doblegarla y salir de ella más fuertes y mejores; épica es creer y confiar en uno mismo, como ya decía Kipling en su If… (1895), bellísimo poema ("If you can trust yourself when all men doubt you…") que mi padre tenía colgado en su despacho; y épica es esforzarse, en fin, por ser un hombre, con todo lo que ese término supone de humanidad.