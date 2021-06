Llevo tres días intentando pagar una multa de tráfico por internet. En el boletín de denuncia se me facilitan todos los datos para que pueda hacer la gestión desde mi casa, sin tener que malgastar mi precioso tiempo de autónomo. Muy bien, sigo obedientemente las indicaciones. Voy a la página web del Ayuntamiento (es el de Madrid, pero estoy seguro de que podría ser cualquier otro). Luego voy a la pestaña "Pago de Multas on line", introduzco los datos, suspiro aliviado -qué fácil ha resultado todo-, y le doy a la tecla de "Continuar" (el Ábrete Sésamo de los trámites burocráticos por internet). Inmediatamente aparece en pantalla un rótulo de un malsano color rojizo con unas aparatosas letras en mayúscula: "ERROR. VOLVER". ¿Error? Vuelvo atrás, repaso cuidadosamente todos los datos que he introducido -mientras el reloj de arena de mi escaso tiempo de autónomo va agotando sus reservas- y vuelvo a picar en la pestaña mágica: "Continuar". Por supuesto, el resultado vuelve a ser el mismo. "Error. Volver". Una y otra vez. Llevo así tres días, lo juro por Belcebú.

Estoy seguro de que esto que cuento es una experiencia bien conocida por cualquiera que haya realizado trámites burocráticos por internet. Salvo que sea la web de la Agencia Tributaria -que nunca falla, y que sabe tantísimo de nosotros, y con tal nivel de obsesiva curiosidad, que el día menos pensado nos va a enviar un cariñoso mensaje privado, Send nudes-, el resto de webs de la Administración suelen estar colapsadas o prestan un servicio más que dudoso. Por no hablar de los teléfonos de atención al cliente que nos amenizan la eterna espera con los Grandes Éxitos de Camilo Sesto interpretados por la Orquesta Filarmónica de Copacabana. En fin, la historia de siempre.

Leo ahora que una gran parte de las ayudas europeas que acaban de aprobarse para España irán destinadas a ese curioso animal mitológico que el lenguaje de la UE denomina "Transición digital y ecológica". Al principio siento un leve brote de esperanza, pero enseguida caigo en la cuenta de que sigo intentando pagar la multa on line sin haber conseguido nada más que un afectuoso: "Error. Volver". ¿Servirá ese dinero de la UE para mejorar realmente las webs de la administración? ¿O desaparecerá por arte de magia e irá a parar, como siempre, a los bolsillos de siempre? Ustedes mismos.