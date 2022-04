Escalaceli

Haec Domus Dei, et Scala Coeli. Esta cita latina, que viene directamente desde los cenobios franciscanos, tiene no poco que ver con el asunto del que quiero hablarles hoy. Hace ya algunas fechas fui a recoger a un amigo, cura por más señas -tómese la acepción como cura de almas, que es la suya-, que tras coincidir conmigo algunos años en nuestro común trabajo fue destinado a la cercana Jerez de la Frontera, a una parroquia en el barrio de San Telmo. Pese a la denominación común, no cabe nada sin duda más lejos del San Telmo sevillano, rico en conspiraciones, finezzas y moquetas: el San Telmo jerezano sólo es rico en pobreza, abandono y droga. En particular su propia Scala Coeli, una gran escalera que domina al barrio y que no lleva desde luego a cielo alguno, salvo a aquél que puedan provocar estupefacientes y narcóticos. Lugar sin ley, los curas de la parroquia -pobre, muy pobre parroquia de extrarradio- pelean con esfuerzo por sacar a los vecinos de un mundo miserable, en el que ojeadores y aguadores dan la voz, y con éxito, a sus desmadejados clientes las pocas veces que, desde lo alto y al seguro, con el tiempo necesario para salir corriendo, los traficantes atisban los tímidos coches de Policía que a veces, sólo a veces, se acercan al barrio para nada: porque nadie ve nada, escucha nada o dice nada.

Esta es casa de Dios, y escalera del Cielo. Sí que lo es, porque esa parroquia, la de San Pablo Apóstol, es un ejemplo de la trinchera, del frente en el que se han convertido estos barrios y estas calles: tierras de misión sin una Administración que los atienda, lugares a los que nadie se acerca y de los que todos se alejan. Salvo Dios (que ahí está, porque está en todas partes), que se encuentra en estos hombres suyos -Nacho, Curro, Joaquín y Kevin- que pelean por la gente, la que se les encomendó, día a día. Esto que pasa hoy en Jerez no es nuevo, porque siempre ha ocurrido: ya Mañara recogía a los pobres, a los últimos, a los abandonados en la Sevilla que era puerta para la riqueza de las Indias y a la vez tumba de desposeídos, poniendo su fortuna y su empeño en ayudarles. Eso mismo hacen estos religiosos de los Sagrados Corazones en Jerez, como hizo en vida Damián de Molokai en un paraíso, Hawai, que para él fue lazareto de leprosos.

Es la caridad, algo tan simple y a la vez tan difícil. Y no quiero sermonear, porque yo mismo he mirado, miro y miraré sin duda hacia otro lado: hoy el pobre, el drogadicto, el abandonado, sobran en una sociedad de éxito y de imagen. Una sociedad en la que se hace realidad el antiguo tema medieval de la Rota Fortunae, la rueda de la Fortuna, que es una realidad bien dura, áspera y clara: hoy estás arriba, y mañana estarás abajo. Eso lo hemos aprendido -y no pocas veces- como que la letra con sangre entra. Sólo queda dar gracias por estos hombres que se entregan por los que nos acomodamos en nuestra confortable cáscara: gracias a ellos, aún no todo está perdido. Gracias a ellos, aún existen escaleras al cielo.