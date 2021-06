Espadas no es sanchista, claro que no

Podemos calificar de respiro la reflexión que de Juan Espadas ha hecho el periodista que mejor lo conoce. Cuando Sevilla se muestra inquieta por la deriva del todavía corregidor, Carlos Navarro ha aclarado que no hay ningún motivo para intranquilizarse porque nada más lejos de la realidad es que comulgue con el sanchismo. En realidad, con el sanchismo no creo que comulgue nadie más allá de los que dependen económicamente de él. Viendo lo que vemos, nadie en su sano juicio podría profesar la fe sanchista, pero con el pan no se juega y si el PSOE está en manos de quien está, pues la verdad es que en la calle hace mucho frío por muy verano que sea lo que indica el almanaque. O sea, que tranquilo todo el mundo, que tenemos un alcalde que no nos lo merecemos y que mejor que sea él quien mueva los muñecos que cualquier sanchista de verdad... si es que existen.