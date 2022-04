Espadas, el tío del balcón

No dejen de leer, si no lo han hecho, el estupendo y divertido artículo -tristemente divertido, eso sí, porque es la crónica de una ridícula desvergüenza- del compañero Manuel Ruesga El juego de la silla. En él cuenta los afanes de algunos notables o ex notables socialistas para ocupar la primera fila en la recepción al Betis en el Salón Colón del Ayuntamiento, pasándose la educación y el protocolo por el arco del triunfo. "La primera fila de sillas reservada para los portavoces municipales de la oposición -escribe- estuvo ocupada sin permiso por el líder del PSOE andaluz, el ex alcalde Juan Espadas, la senadora socialista Susana Díaz y el vicepresidente del Congreso Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Los asistentes aseguran que el evento se convirtió en un juego de la silla…".

Contó Ruesga lo que pudieron apreciar en detalle quienes estaban allí. Pero todos pudimos ver en la tele al tío del balcón, figura sevillana donde las haya. Quien tenga un balcón bajo el que pasa una cofradía sabe bien quién es el tío del balcón: el conocido del amigo de un amigo que se cuela en el piso, se come y se bebe lo que puede antes de que llegue la Cruz de Guía, se apalanca en primera fila de barandilla del balcón así que se oyen los tambores que la preceden y no se quita hasta que pasa el vendedor de globos que va detrás de la banda. Los familiares de los dueños de la casa, sus más íntimos amigos y a veces hasta los mismísimos anfitriones tienen que sacar la cabeza por detrás del tío del balcón, que para colmo a veces aparece acompañado, para poder ver siquiera el casquillo de la cruz y los remates de los varales.

El tío del balcón, en el caso de la recepción del Betis, fue el señor Espadas. Como todos vimos por la tele se coló en el balcón junto a los jugadores y de allí no había quien lo moviera. Chupó cámara con avidez lujuriosa, ocupó pantalla con apetito desordenado, superó al mocito feliz en su afán por meterse en el plano. ¿Qué pintaba allí? No es alcalde, no ocupa cargo alguno que lo relacione con la corporación municipal, el deporte o el Betis. Quizás, sabiendo de la inminencia de la convocatoria de las elecciones andaluzas, quiso aprovechar la ocasión de darse un baño de masas uniendo su imagen a la de los triunfadores en un momento de multitudinaria felicidad como si fuera ese nuevo conde-duque de Olivares llamado Juan Miranda. Pero las cosas pueden hacerse con un poquito más de elegancia.