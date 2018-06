España no es Madrid

Es muy grave lo que ha pasado. Y no me refiero a que el seleccionador de España fuera destituido en las vísperas de empezar el Mundial, sino a lo que hay detrás de eso. El fútbol es un reflejo de la sociedad. Se ha vuelto a ver que en Madrid confunden a Madrid con toda España. Creen que un equipo de Madrid, por muchas copas de Europa que haya ganado, es el equipo de todos los españoles y que los demás no importan. Por eso, lo de Lopetegui es significativo. Anunció que se iba al Real Madrid, después de ampliar su contrato con España (pasara lo que pasara en el Mundial), porque pensaba que todos los españoles estarían orgullosos de que él entrene al Real Madrid.

Antes de que se aprobara la Constitución de 1978, España se dividía en Madrid y provincias. Ahora, también. Algunos que defienden la Constitución contra los separatistas arremeten contra las autonomías, como si no fueran igual de constitucionales que el ombligo del país. Al calor del Estado autonómico, Madrid ha progresado como nunca. La mayor parte de las empresas fugadas de Cataluña se han trasladado a Madrid, donde se han puesto las botas.

Y si nos fijamos en el fútbol, ya ven. No es sólo que el Real Madrid le arrebata el entrenador a la selección de España. Es que la próxima temporada estarán en Primera División el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Getafe, el Leganés y el Rayo Vallecano. Cinco equipos de 20 que participan. Mientras que Andalucía sólo tiene al Betis y al Sevilla; y por el contrario, jugarán en Segunda el Málaga, Cádiz, Granada, Córdoba y Almería. Ahí también se ven las autonomías y las autonosuyas.

Antes (en los tiempos de Franco, quiero decir) llegaban los jóvenes de provincias a Madrid para ser banqueros ricos, abogados ilustres, médicos de La Paz, escritores del café Gijón, artistas de los teatros y todo lo demás. Ahora también, porque en la capital piensan que quien no ha triunfado allí es un mindundi, un paleto, o un pardillo.

En la política pasa igual, todo lo quieren controlar desde Madrid, ¿verdad Susana Díaz?, ¿verdad Teresa Rodríguez? Y si son mujeres, peor. Siempre hay un Pedro o un Pablo feminista para tutelarlas. ¿Alguien se imagina cómo sería España si Madrid se independizara? Florentino jugaría contra el Majadahonda (que ha ascendido a Segunda) y el Fuenlabrada (que lo intentó).

Por eso, lo de Julen Lopetegui es una más. Madrid no nos roba, pero se llevan hasta el seleccionador.