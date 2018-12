Por qué votas a Vox? "Porque soy español y heterosexual". La respuesta de mi interlocutor fue certera, como si fuese una frase iniciática susurrada al oído. Sin entrar en detalles, Vox es un movimiento reaccionario a los excesos de los nacionalismos periféricos, que son los que vienen poniendo en duda la propia existencia de una entidad nacional llamada España, y a la cuarta ola feminista. Este mundo feminizante arrastra otros perejiles de los que Vox también abomina, como el animalismo o el alarde de las otras orientaciones sexuales. No es casual que los líderes de los dos partidos emergentes del flanco derecho, Albert Rivera y Santiago Abascal, sean un catalán y un vasco que han sufrido en lo personal los ataques de los nacionalismo étnicos. Por España, y sólo por España, juraron algunos parlamentarios de Vox, aunque otros añadieron a los andaluces, al Estatuto y a la Constitución. Por España es un sugerente lema político, una llamada al gregarismo, la seducción de esa parte del cerebro humano que se siente seguro y reconocido dentro de una comunidad homogénea, aunque después sea una llamada huera. Una emoción, no más. El más español de todos los parlamentarios es hijo de una familia que esperó cinco siglos a regresar a un país que también se llama Sefarad, uno cuyos genes salieron con la Reconquista. Esto no es tan sencillo, España.