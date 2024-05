Después del numerito sandunguero de Pedro Sánchez, ya nadie habla de la Feria. ¿El paripé del presidente ha sido una cortina de humo? Pues no. Todo forma parte de las dos Españas. En los cinco días de reflexión, se criticó a José Luis Sanz por convocar un referéndum. Ya que el resultado final no fue el esperado. Se suponía que ganaría la Feria de los seis días por goleada. Téngase en cuenta que cinco días son suficientes para que un presidente piense si dimite o se quiere quedar más de tres años para salir del fango. En consecuencia, seis días son suficientes para no enfangar el albero. Pero el alcalde se empeñó en la consulta. Y los referéndums traen mal fario.

Recuerden lo que sucedió en Cataluña en 2017, cuando Puigdemont montó un referéndum a su manera. El peligro de preguntar es conocido desde tiempos remotos. Poncio Pilato consultó al pueblo y preguntó: “¿A quién queréis que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás?”. Pilato creía que el pueblo le diría que liberase a Jesús, pero le dijeron que a Barrabás. Las consultas las carga el diablo; aparte de que así se cumplieron las Escrituras. Por otra parte, ¿se imaginan lo que hubiera ocurrido si el presidente Sánchez organiza una consulta telemática para que la gente decidiera si se iba o se quedaba? En cinco días hubiera dado tiempo. Y hubiera sido un primer ejemplo de regeneración democrática.

Sevilla, siempre Sevilla, en el progreso universal. Más regenerada y democrática que ninguna Feria del mundo. Pero pasó lo que pasó. Se enfrentaron las dos Españas. Hay dos Sevillas, hay dos Españas, hay dos siempre que no haya sólo uno. Bastó con que el alcalde del PP defendiera la Feria de martes a domingo, y que ofreciera el martes festivo, para que los otros se movilizaran. Parecían despistados y en shock, por el disgusto de su meditabundo líder Pedro. Pues, aun así, el sector progresista se movilizó. Votaron por la Feria de sábado a sábado. Si José Luis Sanz hubiera propuesto eso, ellos hubieran votado lo contrario. Ha resultado que la Feria de martes a domingo es propia de fachas; y de sábado a sábado es progresista.

Recuerden los resultados. En los barrios del PP, triunfó la propuesta del alcalde. En los barrios del PSOE, triunfó la propuesta de fastidiar al alcalde. ¿Y el fango de las quejas de pucherazo? ¿Denunciarán la consulta a los tribunales? Cuando los jueces actúan, unas veces dicen que está muy bien y otras que es acoso. Depende del perjudicado o la perjudicada. Este país es así. Parece que preguntar es ofender. Con seis días basta para una Feria. Y para irse a tomar viento fresco sobraba con cinco días.