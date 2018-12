Esperanza en un tiempo de esperanza

Martes por todo el día y festividad de la Esperanza con las Esperanzas en el suelo por un tiempo de anhelada esperanza, Y jamás olvidaré cómo hubo una vez en que tuve en mis brazos a la Esperanza que vive junto al Arco, allá en San Gil. Nos lo obsequió mi querido Juan Ruiz a una cuadrilla de costaleros de la que sólo sobrevive un servidor. Manolo Ramírez, Fernando Carrasco y Filiberto Mira, todos con Ella en el Cielo, fueron mis compañeros en el más dulce costal que pueda darse. Y en el breve trayecto del camarín al vestidor, con María Isabel Gil-Delgado esperando acerico en mano para vestirla de besamanos, aguanté como pude la tentación de besarla. Aquella visión de la Macarena desde un ángulo inédito me removió la concupiscencia de tal manera que a punto estuvo de estallarme la vena más sacrílega. Hace un puñado de años y no se me olvida.