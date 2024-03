Los guardametas son los porteros en un equipo de fútbol, cancerberos, en culta etimología que evoca al can Cerbero, el perro de tres cabezas del dios Hades, guardián de la puerta del inframundo en la mitología griega. Los porteros siempre han sido de otra pasta, futbolistas que arrastran el mito de cierta rareza en su carácter. Soledad y aislamiento que lleva al extremo el premio Nobel, Peter Handke en su novela El miedo del portero ante el penalti, de 1970.

Viene todo esto a cuento de la noticia del reciente fallecimiento del que fuese portero del Real Madrid Miguel Ángel, así a secas. Orensano del 47 que, a su no demasiada estatura para su misión en el campo, 1,74 metros, oponía una agilidad que le consiguió el apodo del Gato. Aunque para mí el portero no alto mejor de la historia de España ha sido, sin duda, Esnaola, con los mismos centímetros que el gallego. Miguel Ángel tuvo que disputar la titularidad con dos grandes históricos del Madrid de finales de los sesenta, Betancort y García Remón, no llegando a titular indiscutible hasta la temporada 1974/75, defendiendo habitualmente la puerta blanca hasta su retirada en 1986.

Todos esos nombres, coincidentes en el tiempo con mi infancia y adolescencia, o sea, cuando el fútbol ha sido más importante en mi vida, me han hecho evocar aquellos días de pelotas de plástico y esperanza de que los Reyes Magos nos dejaran un balón de reglamento. Entonces no había consolas ni videojuegos. El fútbol lo jugábamos nosotros, a diario, a todas horas, en la calle, en el patio del recreo, en todas partes, con los amigos y hasta solos, yo me acuerdo hacer de portero en una puerta de mi casa imaginando jugadas con una pelota que hacía con papeles de periódicos, digno destino del diario, recubiertas de cinta adhesiva; fixo, vamos.

Y las estampas, hoy llamadas cromos, de los futbolistas, donde la de los porteros nos llenaban de gozo al aparecer en el sobre recién abierto. Para comprar esos sobres en el quiosco de Eliseo, en la calle Castilla, que era un localito comercial, o en el de madera pintada de verde, esos quioscos antiguos exentos, que estaba en la esquina de la calle Alvarado con Chapina. Para ello reunía los periódicos y revistas que había por mi casa y los llevaba a un trapero que había en los garajes de la calle Numancia, donde me pagaban unas pesetas según el peso y la cotización esa semana del papel.

La historia del fútbol español está llena de míticos porteros, desde Ricardo Zamora, que da nombre al trofeo anual al portero menos goleado de la Liga. Uno de los mejores porteros del mundo durante los años veinte y treinta, habiendo debutado con el Español en 1916, con tan solo 15 años. Ganó con España la medalla de plata en la Olimpiada de Amberes de 1920, cuando nació aquello de “la furia española” con el gol de Belauste (“Sabino, a mí el pelotón, que los arrollo”).

En el Villamarín, siendo yo socio infantil, vi más de una vez al Chopo, Iríbar, mítico portero del Athletic de Bilabo que defendió el portal de España en otro partido histórico, la final de la Eurocopa que España ganó a la Unión Soviética en 1964, con aquel gol de Marcelino en el Bernabéu.