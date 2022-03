Europa en guerra y Sánchez de perfil

Putin ha entrado a saco en Ucrania sin declaración de guerra, con bombardeos a barrios residenciales, masacrando a la población civil y destruyendo las ciudades que se resisten a la invasión. Y Pedro Sánchez, de perfil. Sus buenos gestos iniciales se han quedado en nada, sus llamadas al líder de la oposición y a los cuatro ex presidentes, han sido gestos para la galería. Al final ha hecho suyos los postulados podemitas, no a la OTAN, no al imperialismo americano, no a enviar ayuda militar a Ucrania, que no ha cometido más pecado que negarse a ser invadida y anexionada por un país extranjero, Rusia. Su bota ya la soportaron durante décadas de sovietización, con falta total de libertades. Lo habitual en las dictaduras. Sea la soviética o la de Putin, que no se conforma con ejercerla solo en territorio ruso.

Se comprende que Sánchez no haya sido convocado a la reunión de los dirigentes occidentales más influyentes. No se fían de él, con sus socios comunistas, independentistas y filoterroristas, ni se fían de que pueda tener el coraje necesario para asumir el papel que debe asumir el jefe de gobierno de un país europeo ante una situación de gravedad extrema. Países como Suiza, Suecia y Finlandia han dejado atrás su tradicional neutralidad para sumarse a las iniciativas que se tomen para detener a Putin. Porque no se trata de la defensa de Ucrania, sino la defensa de todos. ¿O es que Putin no ha amenazado con invadir Suecia y Finlandia si deciden integrarse en la OTAN?

Estos días se decide en España el futuro del PP, que celebró ayer su Junta Directiva Nacional para convocar el congreso que elegirá a Núñez Feijóo presidente del partido. Casado se despidió con un emotivo discurso en el que lamentó lo que haya podido hacer mal, aunque añadió que no merecía el trato recibido en los últimos días. Expresó su apoyo a Feijóo y pidió también el apoyo de los demás, deseándole todo lo mejor. Hace falta un partido fuerte en la oposición y, cuando lleguen las generales, que gane un partido bien asentado, con una dirección que inspire confianza. Con un presidente que ame a España y que consiga que se escuche a España con respeto en los organismos internacionales; un presidente que consiga que los españoles se sientan orgullosos de quienes le gobiernan.

¿Representa Sánchez esos valores? Hoy, desde luego, no. Decepciona su actitud ante una guerra ante la que no podemos mirar hacia otro lado. Como decepcionó al elegir sus socios de gobierno y aceptar exigencias inaceptables. Habrá que estar atentos a Feijóo. Son muchas las esperanzas depositadas en el gallego, y se verá obligado a hacer un esfuerzo inconmensurable para cumplirlas.