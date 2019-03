En Sevilla hay una tendencia atávica al quejido y a no valorar, por desconocimiento casi siempre, lo que tenemos, que no es poco. Por eso conviene que muchas veces nos lo pongan delante de los ojos. Ha pasado este 28 de Febrero con la Medalla de Andalucía concedida al Instituto de Biomedicina de Sevilla, en la persona de su director, el profesor José López Barneo. El IBIS es un centro de excelencia, de referencia en España y de prestigio internacional, que ha firmado avances importantes en neurociencias, oncohematología o genética, por citar sólo algunos de los campos de su especialización. Conviene resaltarlo porque en Sevilla investigar no siempre es llorar.