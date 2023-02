LA gala de los Goya me interesa lo mismo que el concurso de Miss Albacete. No es por cinefobia ni por desprecio del séptimo arte español. Jamás desmerecería a una industria que ha dado hijos al mundo como Berlanga o –pese a todo– Almodóvar (y hoy, como no, hay que mencionar a Saura). Me consuela saber que mis amigos cinéfilos –algunos brillantes críticos y programadores– tampoco experimentan ninguna excitación ante un acto cuyo mayor atractivo son los modelitos, los cotilleos y el rosario de consignas políticas (de izquierdas, claro) que los premiados más comprometidos (con la izquierda, claro) suelen lanzar al aire de la noche. Pero me parece muy bien que la gala venga a Sevilla y más si es en Fibes, donde apenas se molesta a nadie. Los Goya suponen jornales y publicidad para una ciudad que vive –qué remedio– del turismo. Y siempre será mejor recibir viajeros aficionados a Buñuel que a bárbaros recalentados en despedidas de soltero.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha afirmado que la gala de los Goya “es un capítulo más del blanqueamiento de ETA” porque entre los nominados a la Mejor Película de Animación se encuentra Fermín Muguruza, filoetarra e histórico impulsor de esa muy rentable mediocridad llamada en su día Rock Radical Vasco, con la que los niñatos de clase media de mi generación pretendían dárselas de tipos duros y rebeldes. Paralelamente, han aparecido algunas pancartas sin firmar en las que, directamente, se acusa Antonio Muñoz de “blanquear” a ETA, imaginamos que por permitir que la gala se celebre en Sevilla. Estamos ante un descomunal exceso y una injusticia que Vox (partido que, por otra parte, ha sido insultado de forma grosera por el PSOE en no pocas ocasiones) haría bien en rectificar inmediatamente. Por mucho que se esté en desacuerdo con él, no se puede insultar al alcalde de la ciudad de una forma tan cruda e injustificada.

Las instituciones merecen un respeto. Otra cosa es el tal Muguruza y sus amigos –cineastas o no–, donde debe haber barra libre siempre que se respete la ley vigente y el decoro victoriano. Muguruza, con Goya o sin Goya, con homenaje o sin homenaje, siempre pertenecerá a esa caterva que animó los más de 800 asesinatos de ETA, algunos de ellos de militantes socialistas. No tuvo el valor de empuñar la metralleta, pero sí aplaudió cada ataúd que salió del País Vasco con dirección a Andalucía o Extremadura. Y jamás ha pedido perdón. Quizás, junto al protocolo contra abusos sexuales, la Academia debería implantar otro antivileza.